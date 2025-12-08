Политолог Меркурис: Россия находится в более выгодном положении, чем думала

«Русские, думаю, находятся в еще более выгодном положении, чем думали. Их армии наступают. Украинская армия разваливается», — сказал он.

По мнению Меркуриса, придется урегулировать конфликт на условиях России. Обратный отсчет для коллективного Запада начался после того, как Белый дом обновил стратегию нацбезопасности США. Этот документ провозгласил желание американцев преследовать только свои интересы и отказ от проблем Европы.

Ранее бывший разведчик Скотт Риттер объяснил, почему США отдалились от Евросоюза. По его мнению, Белый дом не хочет участвовать в полемике о превентивном ударе по России.