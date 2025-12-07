Новая стратегия нацбезопасности США является ответом на выступление президента России Владимира Путина на Мюнхенской конференции в 2007 году. Об этом сообщило швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung.

«Новая стратегия безопасности президента США Дональда Трампа следует путинской идее многополярного мира», — указали журналисты.

Они напомнили, что в стратегии американцы приняли ключевые требования России, включая отказ НАТО от расширения. Кроме того, Россию больше не критикуют и не воспринимают как угрозу.

В Кремле заявили, что стратегия национальной безопасности США во многом соответствует видению России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что новая концепция может стать залогом для продолжения работы над урегулированием конфликта на Украине.

Лидеров европейских стран шокировала новая стратегия нацбезопасности из-за жестких выражений в их адрес. Критика администрации Трампа показала, что Европу начнут воспринимать как слабого союзника для США.