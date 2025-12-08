Аналитик Риттер: США не присоединятся к превентивному удару ЕС по России

США не пригласили Евросоюз участвовать в переговорном процессе по Украине из-за безрассудных угроз в адрес России. Объединение утратило политический авторитет, сообщил военный аналитик, бывший разведчик Скотт Риттер на YouTube-канале Dialogue Works .

Он обратил внимание на публичные заявления итальянского председателя военного комитета НАТО Каво Драгоне о возможном превентивном ударе по России. Из-за таких безрассудных идей, по словам Риттера, США отдалились от Евросоюза и не захотели включать его в переговорный процесс, больше не воспринимая как серьезного игрока.

«Вы хотите покончить с собой, но Америка не обязана присоединяться к вашему самоубийственному акту. <…> Европейцы просто несут чушь, удваивая глупость, а русские и США просто игнорируют их», — объяснил аналитик.

Ранее агентство Bloomberg описало два сценария выхода США из украинской кампании. Белый дом полностью прекратит поставлять оружие и разведданные либо продолжит помогать опосредовано, через НАТО.