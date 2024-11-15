Арестованный блогер Тринадцатый отправится в зону СВО вместо тюрьмы

Блогер Тринадцатый (настоящее имя — Егор Гузенко) подписал контракт с Минобороны России. Об этом сообщили в его Telegram-канале .

«Сегодня в городе Новопавловске прошел суд, и суд единогласным решением удовлетворил ходатайство Егора Тринадцатого на отправку в зону СВО, взамен тюремного заключению», — сказано в публикации.

В скором времени блогер вернется на передовую в составе одного из штурмовых подразделений российской армии.

Гузенко задержали 5 октября из-за конфликта с полицейским на мероприятии в честь Дня города Новопавловска. Правоохранитель попросил блогера снять маску, но мужчина не послушался и начал драться со стражем порядка. В итоге его задержали.

Как рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, до произошедшего Тринадцатый был в федеральном розыске, полиция искала его на протяжении двух лет.