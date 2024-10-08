«Ну и что, что он блогер». Губернатор Ставрополья рассказал о задержании Тринадцатого

Блогер Егор Гузенко с псевдонимами Тринадцатый и Турист находился в федеральном розыске. На праздник в Новопавловске он пришел в балаклаве и оказал сопротивление полиции, сообщил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в своем Telegram-канале .

«Ну и что, что он блогер. У нас сегодня не блогеры руководят, а закон и Конституция России», — сказал он.

Владимиров сообщил, что полиция разыскивала Гузенко в течение двух лет. По его словам, блогер пришел на праздник в балаклаве и повел себя вызывающе. По его мнению, правоохранители не могли не отреагировать на это. Губернатор сообщил, что при задержании мужчина оказал сопротивление.

Силовики задержали Гузенко 5 октября на Дне города Новопавловска. Тринадцатого заподозрили в применении насилия в отношении представителя власти. Он отказался давать показания.