Андрей Воробьев наградил бойца специальной военной операции из Мытищ

Участник специальной военной операции Павел Николаев стал лауреатом премии «Мы рядом. Доброе дело». На награждение бойца пришли поддержать его жена с детьми и мама.

Житель Мытищ отличился в зоне специальной военной операции. Он служит в 26-м полку. Под руководством Павла Николаева его подразделение выполнило боевые задачи в срок и без потерь. Возвращение сына домой стало для матери бойца настоящим новогодним чудом. Некоторые другие мамы также увидели своих сыновей прямо на сцене во время вручения наград — такой сюрприз устроил для женщин губернатор Андрей Воробьев.

В этом году губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил премию 70 выдающимся жителям региона. Более 1,8 тысяч заявок подали участники конкурса со всего Подмосковья. Десять лучших победителей получили по пять миллионов рублей, а остальные 60 — по 500 тысяч рублей.