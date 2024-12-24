Андрей Воробьев вручил ежегодную премию «Мы рядом. Доброе дело»
Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил ежегодную премию «Мы рядом. Доброе дело». В этом году лауреатами стали 70 человек.
Премия, инициированная Воробьевым, проводится в Подмосковье с 2013 года — поощряются добрые дела и социально значимые проекты, которые направлены на позитивные перемены в регионе.
«Я рад приветствовать дорогих наших героев, их родителей и детей, волонтеров, инженеров, конструкторов, людей, которые творят добро, спасают жизни, защищают Родину. Это уже 12-я премия, смысл ее изначально заключался в том, что и в Подмосковье, и в нашей любимой стране есть люди, которые совершенно бескорыстно делают добрые, благородные дела», — сказал глава региона.
Губернатор по поручению президента передал орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени семье погибшего в зоне СВО Павла Тихонова. Боец ушел добровольцем на Донбасс в 2014 году, получил тяжелое ранение, а после служил в составе 45-й бригады спецназа ВДВ.
Также премию вручили семье старшего прапорщика Артема Миткова. Он представлен к званию Героя России посмертно.
Награды получили бойцы из Подмосковья, которые сейчас выполняют боевые задачи в зоне СВО.
В этом году на конкурс участники подали более 1,8 тысячи заявок, а лучшие получили награды — это 10 премий по пять миллионов рублей и 60 по 500 тысяч.
Премия присуждалась в двух номинациях «Доброе дело» и «Доброе дело. Народный ВПК». В первой отмечены герои спецоперации, члены их семей, волонтеры, а также люди, которые реализуют социальные инициативы, направленные на развитие Подмосковья.
Вторая номинация — для тех, кто своими руками делают дроны, РЭБы, электрические тележки для эвакуации, элементы экипировки и многое другое для участников СВО.
Премию также получили корреспондент НТВ Александр Ивлиев, которого серьезно ранили в зоне СВО, и вдова военкора «Известий» Семена Еремина, который в апреле, делая репортаж в зоне спецоперации, получил смертельное ранение при атаке дрона-камикадзе.
Губернатор отметил и тех, кто проявил себя во время событий в «Крокусе» и Курской области. Сотрудник МЧС Алексей Толкалин во время трагедии 22 марта выводил из горящего концертного зала людей, разбирал завалы, а врач-хирург Владимир Осадчий и фельдшер Дмитрий Цибулин отправились в Курскую области спасать жизни жителей, когда в августе туда прорвался враг.
Премии получили и другие жители региона, посвятившие свою жизнь служению людям.