Сегодня губернатор Подмосковья Андрей Воробьев вручил ежегодную премию «Мы рядом. Доброе дело». В этом году лауреатами стали 70 человек.

Премия, инициированная Воробьевым, проводится в Подмосковье с 2013 года — поощряются добрые дела и социально значимые проекты, которые направлены на позитивные перемены в регионе.

«Я рад приветствовать дорогих наших героев, их родителей и детей, волонтеров, инженеров, конструкторов, людей, которые творят добро, спасают жизни, защищают Родину. Это уже 12-я премия, смысл ее изначально заключался в том, что и в Подмосковье, и в нашей любимой стране есть люди, которые совершенно бескорыстно делают добрые, благородные дела», — сказал глава региона.

Губернатор по поручению президента передал орден «За заслуги перед Отечеством» IV степени семье погибшего в зоне СВО Павла Тихонова. Боец ушел добровольцем на Донбасс в 2014 году, получил тяжелое ранение, а после служил в составе 45-й бригады спецназа ВДВ.

Также премию вручили семье старшего прапорщика Артема Миткова. Он представлен к званию Героя России посмертно.