Американцы, отправляя БМП Bradley на Украину, забыли в одной из машин карту военной базы Форт Ирвин. Именно ее захватили в качестве трофея российские военные, сообщило РИА «Новости» .

Ранее стало известно, что на этой базе, расположенной в Калифорнии, ищут русскоязычных актеров для проведения военных учений. Там американские военные уже много лет отрабатывают действия против потенциальных противников.

Накануне председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что НАТО пытается скрыть свое участие в боевых действиях против России и обсуждает удары дальнобойным оружием, чтобы разрешить самой себе агрессию.

Посол России в США Анатолий Антонов предупредил, что подобными обсуждениями Белый дом приведет планету к третьей мировой войне.