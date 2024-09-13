Володин заявил о вступлении НАТО в войну с Россией

Володин обвинил Запад в попытке скрыть свое участие в войне с Россией

Обсуждение странами Запада возможности нанесения ударов дальнобойным оружием по территории России — попытка скрыть свое участие в боевых действиях на стороне украинских боевиков. Об этом в Telegram-канале написал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Он пояснил, что за всеми подобными дискуссиями кроется желание США и их союзников разрешить себе акты агрессии в сторону России.

«Все это является прямым доказательством, что под видом ВСУ на самом деле воюет НАТО», — написал Володин.

Спикер нижней палаты российского парламента подчеркнул, что ситуация развивалась постепенно. Сначала НАТО присылал на Украину советников и инструкторов, а теперь — подразделения наемников, которые развернули западное вооружение и начали выбирать цели для ударов по территории России.

Президент России Владимир Путин в минувший четверг, 12 сентября, заявил, что снятие ограничений на использование западного дальнобойного оружия для ВСУ сделает страны НАТО прямыми участниками конфликта. Глава государства пояснил, что определять полетные задания могут только западные специалисты.

Путин добавил, что в новых условиях Россия примет решения, которые полностью соответствуют уровню угроз, поступающих в ее адрес.