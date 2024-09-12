Посол Антонов: США обсуждением ударов по РФ приведут мир к третьей мировой войне

Администрация США, обсуждающая возможное разрешение Киеву на использование американских ракет для ударов вглубь территории России, тем самым начала прокладывать путь к третьей мировой войне. Об этом заявил посол в Вашингтоне Анатолий Антонов, сообщило РИА «Новости» .

«Киев нацеливают на усиление атак по простым россиянам, нашим городам и селам. Уже никто не скрывает — даже на самом высоком уровне в Белом доме, — что разведданные рекой лились и льются из Соединенных Штатов в Киев», — заявил дипломат.

По его словам, кураторы из Вашингтона подталкивают Украину к наращиванию боестолкновений с ВС РФ. Американские власти проверяют Россию на предел терпимости к враждебным действиям, целью которых является ее стратегическое поражение.

Кроме того, США сами себя загоняют «в топь украинского конфликта» и жертвуют благосостоянием американцев, передавая Киеву вооружение на миллиарды долларов.

Антонов добавил, что лишь немногие политики осознают и упоминают возможность начала третьей мировой войны.

До этого бывший президент США Дональд Трамп заявил, что демократы приведут Америку к третьей мировой войне, сообщил RT.

В июле политик Роберт Фрэнсис Кеннеди-младший предупредил, что эскалация конфликта на Украине из-за действий США может привести к ядерной войне, сообщили «Известия».

Ранее Антонов заявил, что американские власти радуются гибели славян, живущих и в России, и на Украине.