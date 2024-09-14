На американской военной базе Форт Ирвин открыли вакансию для русскоязычных

На американской военной базе Форт Ирвин открыли вакансию актеров со знанием русского языка для участия в учениях. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Документ оказался в распоряжении агентства благодаря российским военным, захватившим в качестве трофея БМП Bradley в Харьковской области.

В задачи соискателей должно было входить воспроизведение культурных особенностей и умение читать, говорить и писать на английском и русском языке. Во время учений им предстоит играть роли «местных органов власти, сотрудников сил безопасности страны», а также комбатантов и представителей других слоев населения.

База Форт Ирвин в Калифорнии известна тем, что на ней американские военные отрабатывают действия против потенциального противника. Как стало известно агентству, ищутся также люди, владеющие корейским, китайским, арабским, дари и пушту.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов рассказал, что после слов Владимира Путина об ответных мерах в случае прямого участия Запада в украинском конфликте ему стали названивать отставные американские чиновники и спрашивать, что российский президент имел в виду.