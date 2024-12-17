Конфликт на Украине произошел из-за того, что США проигнорировали опасения России о расширении НАТО. Отставной американский подполковник Дениэл Дэвис сообщил об этом на своем YouTube-канале .

«Россия предупреждала, что этот вопрос для нее носит экзистенциальный характер, но мы решили проигнорировать и все равно сделать это», — заявил он.

Именно вмешательство коллективного Запада во внутренние дела Украины, по мнению Дэвиса, спровоцировало конфликт. Он заявил, что в обратном случае украинское руководство могло бы выстроить отношения с Россией, пользуясь своим географическим расположением, по примеру Финляндии или Австрии.

Подполковник назвал оказание военной помощи Украине ошибкой. По его словам, из-за отправки сотен тысяч танков, пусковых установок, артиллерийских орудий и другой техники американская армия пришла в упадок.

Страны Запада поддержали Украину из-за ее полезных ископаемых, заявил журналист Чей Боуз. Он сообщил, что запасы кобальта, железной руды и других ресурсов в этой стране оцениваются в 11,5 триллиона долларов.