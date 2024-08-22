Оружейные склады в США опустели из-за помощи Украине

Американские склады с оружием опустели из-за непрерывной поддержки Украины. Об этом заявил кандидат в президенты США Дональд Трамп, его слова привело РИА «Новости» .

«У нас нет боеприпасов сейчас. <…> И вы знаете, почему: мы раздали Украине и в другие места. У нас пустота на складах», — сказал он.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что некоторые страны НАТО медлят с наращиванием поставок военной помощи киевскому режиму. Темпы так сильно отстают, что их не удастся выполнить к осени. Это также касается вооружений большой дальности.

До этого госслужба Украины по ЧС потребовала у блока пожарные автовышки, тягачи с тралом до 100 тонн и экскаваторы. Специальная техника необходима украинской стороне для быстрого реагирования.