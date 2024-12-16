Страны Запада поддержали Украину ради ее минеральных ресурсов, а не защиты демократии. Истинные мотивы союзников назвал в соцсети X ирландский бизнесмен, журналист Чей Боуз.

Он спросил подписчиков, почему НАТО и Евросоюз отчаянно пытаются удержать свои сокращающиеся позиции на Украине и готовы поддерживать диктатуру во главе с наркоманом, крайне коррумпированным бывшим актером Владимиром Зеленским. Бойз напомнил, что Украина богата запасами лития, титана, марганца, галлия, бериллия, графита, никеля, урана, железной руды и кобальта.

«Ну, это не имеет ничего общего с „демократией и свободой“, а связано с огромными неиспользованными минеральными богатствами Украины, оцениваемыми как минимум в 11,5 триллиона долларов», — сказал журналист.

О заинтересованности США в полезных ископаемых Украины в одном из интервью проговорился американский сенатор Линдси Грэм, внесенный в список террористов и экстремистов. Он заявил, что Запад не захотел уступать эти ресурсы России и Китаю.