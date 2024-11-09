В Финляндии выразили желание однажды наладить отношения с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб заявил, что отношения с Россией в будущем могут наладиться. Такое предположение он сделал в интервью
Ilta-Sanomat.
«Когда-нибудь эти отношения наладятся и будут использованы на благо, но сейчас не время для этого», — заявил финский лидер.
Издание отметило, что за все время на посту он ни разу не контактировал с Владимиром Путиным.
Ранее
издание Yle сообщило, что 84% финнов не ждут потепления отношений с Россией раньше 2035 года.
При этом в конце октября власти страны полностью закрыли два пограничных перехода на границе — Париккала и Лиекса-Инари. В последние годы они фактически не работали. С весны 2024 года до особого уведомления
закрыты все погранпереходы на российско-финской границе.
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