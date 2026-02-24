Западные специалисты с 2022 года верили в скорое ослабление России, но их прогнозы не подтвердились до сих пор. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил об этом на YouTube-канале .

Он напомнил, как три-четыре года назад западные аналитики утверждали об истощении российского арсенала. В марте–мае 2022 года они заявляли, что у Вооруженных сил России почти не осталось ракет, и ждали провала. Время показало, что это не так — Джонсон заявил, что возникла обратная ситуация.

«Я не думаю, что Запад честен с самим собой, когда говорит, что уничтожил или значительно ослабил Россию. <…> Они просто не могут продолжать в том же духе. Оказалось, что это было неправдой», — сказал аналитик.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал от Европы исполнить обязательства и обеспечить страну оружием. Он утверждал, что на переговорах в Мюнхене достиг договоренностей с союзниками, хотя немецкое издание Der Spiegel сообщало об обратном.