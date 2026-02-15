Зеленский потребовал от Запада срочных поставок оружия после ударов ВС России

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за неделю российские войска выпустили по Украине около 1300 дронов, более 1200 авиабомб и 50 ракет. В ответ он потребовал от партнеров оперативных поставок военной помощи.

Зеленский отметил, что достиг в Мюнхене договоренностей о новых пакетах помощи и теперь ждет их скорейшей реализации. Ранее в ВСУ признавали дефицит ракет для самолетов и ПВО, а генсек НАТО Марк Рютте заявлял о падении эффективности украинской противовоздушной обороны из-за нехватки перехватчиков.

В Минобороны в пятницу заявили о массированных ударах по объектам ВПК, ТЭК и военным целям. В ведомстве подчеркнули, что это ответ на террористические атаки ВСУ на российскую гражданскую инфраструктуру и все цели поражены.

Зеленский неоднократно критиковал союзников за задержки с поставками, обвиняя в том числе США и европейских партнеров в срыве сроков.

Накануне премьер-министр Дании Метте Фредериксен призвала Европу дать Украине оружие для ударов по России.