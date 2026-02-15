В Мюнхене Зеленский не смог добиться €90 млрд на переговорах с лидерами ЕС

В Мюнхене президент Владимир Зеленский обсудил с лидерами ЕС финансирование Украины, но переговоры провалились. Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel .

«На встрече сторонников Украины с президентом Зеленским в кулуарах конференции в Мюнхене предложение Берлина использовать более 90 миллиардов евро (более восьми триллионов рублей) из замороженных российских активов для дальнейших закупок вооружений в США <…> провалилось», — заявили в публикации.

Это ситуация возникла в критический момент для украинской армии, у которой боеприпасы оказались на исходе. Зеленский даже пожаловался на конференции, что нет ничего хуже, когда командующий ВВС докладывает, что зенитные установки нечем зарядить.

Ранее профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен осудил поведение Зеленского на конференции в Мюнхене, отметив его хамство, отсутствие достоинства, стратегии и здравого смысла.