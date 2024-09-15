Вооруженные силы Украины теряют в Курской области намного больше бойцов, чем российская армия. О соотношении потерь в Telegram-канале рассказал заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
Он подчеркнул, что Вооруженные силы России ежедневно «уничтожают противника пачками».
«Если сравнить соотношения наших потерь, то потери у противника намного выше», — сказал командир спецназа «Ахмат».
По данным Минобороны, за время боевых действий в Курской области потери Вооруженных сил Украины составили более 13 тысяч солдат, в том числе свыше 300 — за последние сутки. Ранее Алаудинов рассказал, что российские военные освободили около 10 населенных пунктов.
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