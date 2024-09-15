Алаудинов сравнил потери ВС РФ и ВСУ в Курской области

Алаудинов: в Курской области потери ВСУ намного выше, чем у ВС России

Вооруженные силы Украины теряют в Курской области намного больше бойцов, чем российская армия. О соотношении потерь в Telegram-канале рассказал заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Он подчеркнул, что Вооруженные силы России ежедневно «уничтожают противника пачками».

«Если сравнить соотношения наших потерь, то потери у противника намного выше», — сказал командир спецназа «Ахмат».

По данным Минобороны, за время боевых действий в Курской области потери Вооруженных сил Украины составили более 13 тысяч солдат, в том числе свыше 300 — за последние сутки. Ранее Алаудинов рассказал, что российские военные освободили около 10 населенных пунктов.