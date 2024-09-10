Алаудинов рассказал об успехах ВС России в Курской области

За сутки российские военнослужащие ликвидировали на Суджанском направлении в Курской области один танк и другую технику ВСУ. Об этом в
Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.
«Наши ребята уничтожили сегодня один танк, один ББМ (боевая бронированная машина — прим. ред.), одну пушку, ну и так по мелочи» — сказал он.
Ранее спецназ «Ахмат»
уничтожил 10 украинских военных. Они брали в плен российский солдат и мирных жителей в Суджанском районе. Также сообщалось о ликвидации шести единиц вражеской техники. Среди уничтоженной техники были микроавтобус с украинскими военными и три пикапа.
По данным Минобороны России, штурмовики Су-25 ликвидировали украинскую технику в Курской области. ВС России нанесли
удар авиаракетами по разведанным целям.
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