Алаудинов рассказал об успехах ВС России в Курской области

Алаудинов: за сутки в Курской области уничтожили танк и другую технику ВСУ

За сутки российские военнослужащие ликвидировали на Суджанском направлении в Курской области один танк и другую технику ВСУ. Об этом в Telegram-канале сообщил командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов.

«Наши ребята уничтожили сегодня один танк, один ББМ (боевая бронированная машина — прим. ред.), одну пушку, ну и так по мелочи» — сказал он.

Ранее спецназ «Ахмат» уничтожил 10 украинских военных. Они брали в плен российский солдат и мирных жителей в Суджанском районе. Также сообщалось о ликвидации шести единиц вражеской техники. Среди уничтоженной техники были микроавтобус с украинскими военными и три пикапа.

По данным Минобороны России, штурмовики Су-25 ликвидировали украинскую технику в Курской области. ВС России нанесли удар авиаракетами по разведанным целям.