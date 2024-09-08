Экипажи Су-25 ликвидировали живую силу и технику ВСУ в Курской области

Экипажи штурмовиков Су-25 ударом авиаракет уничтожили живую силу и технику украинской армии в приграничном районе Курской области. Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

«Экипажи штурмовой авиации на самолетах Су-25 нанесли удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы, бронированной и автомобильной военной технике ВСУ в приграничном районе Курской области», — привело заявление ведомства РИА «Новости».

В министерстве отметили, что российские войска нанесли удар авиаракетами по разведанным целям. После этого экипажи ВС РФ осуществили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и отправились на аэродром вылета. В итоге все поставленные цели выполнили.

Ранее замначальника главного военно-политического управления Минобороны генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что спецназ «Ахмат» ликвидировал шесть единиц вражеской техники в Курской области. Среди уничтоженной техники были боевая бронированная машина, один микроавтобус с украинскими военными и три пикапа, в которых тоже находились боевики ВСУ.