«Ахмат» разбил две группы ВСУ, пленивших российских бойцов в Курской области

Спецназ «Ахмат» уничтожил 10 украинских военных, которые участвовали в пленении российских бойцов и мирных жителей в Суджанском районе. Об этом в интервью ТАСС рассказал пленный солдат 61-й механизированной бригады ВСУ Виталий Панченко.

Боец вместе с еще одним выжившим сослуживцем сдался российским военнослужащим. Командование приказало боевикам зайти утром 15 августа на ферму и осмотреть здания. После того как ВСУ зашли на территорию, начались обстрелы. Два человека погибли сразу.

«Было две группы по шесть человек, получается, 12 человек. Погибли 10 человек, и вдвоем мы остались живыми, но ранеными», — рассказал Панченко.

Пленные разведчики имели при себе экшен-камеры. Глава Чечни Рамзан Кадыров 17 августа опубликовал в своем Telegram-канале видео с этими военнопленными. На одной записи видно, как Панченко бьет прикладом мирных жителей и российских бойцов.

Пулеметчик 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ ранее рассказал, как его заставили расстрелять пленных военных ВС России в Курской области. Боевику также приказали атаковать пассажирский поезд.