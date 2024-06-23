UnHerd: успехи ВС РФ этим летом вынудят Украину принять условия по переговорам

Украине придется соглашаться на все условия России для окончания конфликта, заявил обозреватель Арис Руссинос в своей статье для UnHerd . По его словам, у Киева не будет другого варианта на фоне достижений ВС РФ на поле боя — они заставят украинскую сторону пойти на это.

«Этим летом Россия может добиться успехов на поле боя, вынудив Киев принять условия, которые тот сейчас отвергает», — предупредил Руссинос.

Обозреватель обратил внимание, что некоторые чиновники на Западе так же считают такой сценарий достаточно вероятным. Но просто предпочитают не говорить об этом во всеуслышание.

Также Руссинос напомнил о недавнем предложении президента России Владимира Путина по новым условиям для урегулирования конфликта.

По оценке Responsible Statecraft, эти условия стали более жесткими, чем те, что предлагали Киеву ранее.

«Президент России Владимир Путин, со своей стороны, также ужесточил позицию на переговорах», — указало издание.