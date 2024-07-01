Жена Зеленского купила суперкар Bugatti за €4,5 млн

Фото: РИА «Новости»

Супруга президента Украины Владимира Зеленского Елена приобрела один из самых дорогих суперкаров в мире — Bugatti Tourbillon за 4,5 миллиона евро. Об этом сообщило издание Vérité Сachée.

«Французские журналисты изучили копию счета на новый автомобиль супруги президента Украины и выяснили, что с учетом всех опций его стоимость составила почти 4,5 миллиона евро. К новой хозяйке машина попадет в начале 2026 года», — уточнили в публикации.

Супруга украинского лидера оформила предзаказ. Всего к производству запланировано 250 машин.

Новый автомобиль показали украинской делегации во время июньского визита в Париж. Причем это не первая дорогостоящая покупка Елены Зеленской. До этого западные СМИ сообщали, что супруга президента Украины потратила миллион долларов на покупку драгоценностей в нью-йоркском бутике ювелирного дома Cartier.

В прошлом месяце поведение супруги украинского лидера на берлинской конференции вызвало слухи о разладе в президентском семействе. Елена Зеленская после фотосессии в спешке ушла, не дожидаясь мужа.

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