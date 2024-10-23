Алаудинов назвал ноябрь решающим месяцем для спецоперации

Алаудинов: ноябрь будет одним из самых результативных месяцев для ВС России

Российские военные продвигаются по всей линии фронта, ноябрь станет решающим месяцем в зоне СВО. Об этом сообщил командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов в Telegram-канале .

«Ноябрь будет одним из самых результативных месяцев этого года. Мы увидим результат очень серьезный», — заявил он.

Ранее Алаудинов сообщал, что российским военным удалось освободить около половины территории Курской области, ранее оккупированной ВСУ. Кроме того, в регионе ликвидировали много принадлежащего противнику вооружения.

Тем временем Генштаб Вооруженных сил Украины признал тяжелую ситуацию на Покровском и Кураховском направлениях в ДНР.

А глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что ВС России контролируют в регионе уже почти 50 населенных пунктов.