Российские войска сосредоточились на продвижении в ДНР. Генштаб Вооруженных сил Украины в своем Telegram-канале назвал обстановку на Покровском и Кураховском направлениях самой тяжелой.

«Ситуация на Покровском и Кураховском направлениях остается напряженной — враг сосредотачивает там основные наступательные усилия», — сообщила пресс-служба.

По подсчетам украинских военных, за день 22 октября в зоне конфликта произошли 122 боестолкновения. Вооруженные силы России нанесли 70 авиаударов и выпустили 718 дронов-камикадзе.

Красноармейск, который украинцы называют Покровском, и Курахово находятся в Покровском районе ДНР. Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон предупредил, что ВСУ на этом участке утратили контроль над крупным железнодорожным узлом и остались без путей снабжения. По его мнению, они неспособны остановить натиск противника.