В Курской области на одном из участков ведения боевых действий бойцы спецназа «Ахмат» заставили отступить отряд неонацистского формирования «Кракен»*. Об этом РИА «Новости» рассказал боец с позывным Гостуха.

«Стоял тут „Кракен“, сейчас не знаем, где он, сдвинулись», — сказал он.

По словам Гостухи, продвижение штурмовых групп на этом участке идет при активной поддержке артиллерии и авиации ВС России. Бойцам удалось уничтожить много украинской техники, в том числе машину радиоэлектронной борьбы.

Военнослужащий отметил, что противника слышно за лесополосой, но по этим местам работают артиллерия и ФАБ.

«Машина РЭБ у них была, целая машина РЭБ, ребята сожгли ее», — рассказал собеседник агентства.

По последним данным Минобороны, ВСУ при попытке вторжения в Курскую область потеряли уже более 35 тысяч человек.

*Националистический батальон «Кракен» сформирован боевиками «Азова» — запрещенной в России террористической организации.