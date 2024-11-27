Расчет БПЛА группы «Аида» спецназа «Ахмат» обнаружил и ликвидировал группу военных в форме НАТО в одной из лесопосадок к северо-востоку от Суджи в Курской области. Об этом рассказал оператор беспилотных летательных аппаратов с позывным Элджей в беседе с журналистом РИА «Новости» .

Корреспондент в прямом эфире следил за работой бойцов по боевикам. Разведчики «Аиды» с помощью беспилотников увидели, куда перемещается группа противника в Суджанском районе.

При корректировке БПЛА оператор FPV-дрона ударил по блиндажу. Предположительно, там укрывалась группа военных.

«По ним работают и ВКС РФ, наши замечательные самолеты. Сейчас как раз туда отправляем FPV и сами летим, чтобы наблюдать, делать объективный контроль их работы», — заявил Элджей.

Напарник бойца рассказал журналистам, что несколько раз видел в этой местности военных в натовской форме.

Ранее сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов заявил, что российские войска взяли под контроль линии снабжения ВСУ в Великой Новоселке в ДНР.

Он отметил, что в восточной части населенного пункта идут бои, ВС РФ вытесняют противника с позиций.