Аэропорты Домодедово, Жуковский и Калуга открыли на взлет и посадку

Аэропорты Домодедово, Жуковский и Калуга (Грабцево) вновь принимают рейсы. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Ограничения из соображений безопасности для первых двух воздушных гаваней вводили около девяти часов утра, а полоса в Калуге не принимала и не отправляла самолеты с половины шестого.

Всего, по данным Минобороны, за ночь над Россией сбили 111 вражеских беспилотников, в том числе один в Московском регионе и 11 — в Калужской области.

Позднее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что средства ПВО сбили три украинских дрона на подлете к столице. Еще один беспилотник попал в жилой дом в Красногорске, пострадали пять человек, в том числе ребенок.