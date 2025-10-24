Силы ПВО уничтожили три беспилотника на подлете к Москве

Силы противовоздушной обороны сбили три беспилотника на подлете к Москве. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в Telegram-канале .

«Силами ПВО Минобороны сбиты три беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал он.

Сегодня утром дрон влетел в квартиру на 14-этаже дома в Красногорске на бульваре Космонавтов. В результате ЧП пострадали пять человек, в том числе ребенок. Как рассказали очевидцы, несовершеннолетний был весь в крови и осколках. Люди видели, как его выносили из поврежденной квартиры.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что четырех пострадавших оперативно госпитализировали. Троих взрослых отправили в Красногорскую городскую больницу, а ребенка — в центр имени Рошаля. Также он опубликовал фото из поврежденной квартиры.