Силы ПВО ночью сбили над Россией 111 украинских дронов

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 111 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — заявили в ведомстве.

Больше всего дронов ликвидировали над Ростовской областью — 111. Также 25 беспилотников сбили над Брянской, 11 — над Калужской, 10 — над Новгородской, по семь — над Белгородской и Крымом, пять — над Тульской, четыре — над Краснодарским краем, по два — над Волгоградской и Орловской, по одному — над Липецкой, Тверской областями, Московским регионом и Азовским морем.

В Подмосковье в Красногорске на бульваре Космонавтов дрон влетел в квартиру на 14-м этаже многоэтажки. По словам губернатора Московской области Андрея Воробьева, в результате ЧП пострадали пять человек, среди них ребенок.