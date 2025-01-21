Аэропорт Казани возобновил прием и отправку самолетов

Ограничения на прием и отправку воздушных судов сняли в аэропорту Казани. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Меры перестали действовать с 07:30 по московскому времени.

«Временные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских ВС», — уточнили в федеральном агентстве.

Экипажи самолетов, службы аэропорта и авиадиспетчеры приняли необходимые меры для обеспечения безопасности полетов.

Утром 21 января план «Ковер» ввели в аэропортах Казани и Ульяновска из-за угрозы атаки БПЛА. Воздушные гавани временно прекратили прием и отправку рейсов.

Накануне утром самолет компании Red Wings, следовавший из Ташкента, не смог приземлиться в Казани из-за плана «Ковер». Лайнер некоторое время кружил в 80 километрах от города.