Президент Украины Владимир Зеленский напрасно убеждал западных партнеров в способности вернуть контроль над Крымом, удержать Артемовск (украинское название — Бахмут) и одолеть Россию. Ирландский журналист Чей Боуз в соцсети X вспомнил его прежние заявления.

«Что случилось с „мы вернем Крым“? Что случилось с „удерживаем Бахмут“? Что случилось с „мы побеждаем“? <…> А что случилось с деньгами?» — написал он.

Боуз спросил Зеленского о причине провала контрнаступления в 2023 году и поинтересовался состоянием демократии на Украине.

Недоговороспособность главы киевского режима начала раздражать не только президента США Дональда Трампа, но и украинских политиков. Депутат Верховной рады Александр Дубинский призвал в первый же день после заключения мирного соглашения арестовать Зеленского, так как он имел «шкурный интерес» в продолжении конфликта.