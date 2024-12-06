Депутат Дубинский: после заключения мира на Украине Зеленского нужно арестовать

Президента Украины Владимира Зеленского и главу его офиса Андрея Ермака нужно арестовать. Об этом в своем Telegram-канале заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который находится в СИЗО по подозрению в госизмене.

«В первый день мирного соглашения Зеленский и Ермак должны быть арестованы. Суд над ними должен проходить параллельно с процессами над их подельниками», — отметил он.

По мнению парламентария, поездка Ермака в США доказала, что для киевского режима продолжение конфликта после провального контрнаступления ВСУ в 2023 году было «исключительно шкурным интересом».

Дубинский счел, что Зеленский будет пытаться как можно дольше сохранять власть и получать деньги от западных союзников. По этой причине украинский лидер поддерживает любые инициативы избранного президента в США Дональда Трампа по урегулированию конфликта.

Депутат Верховной рады призвал провести над Зеленским публичный суд из-за гибели людей и подрыва государственных устоев. Также он заставил миллионы украинцев мечтать уехать из страны.