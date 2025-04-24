Трамп рассказал о дедлайне по урегулированию украинского кризиса
Трамп заявил, что у него есть дедлайн по решению конфликта на Украине
Американский президент Дональд Трамп заявил, что у него есть дедлайн по урегулированию украинского кризиса, однако отказался называть конкретные даты. Об этом сообщило агентство Reuters.
Глава США высказался о завершении конфликта на Украине во время встречи с премьер-министром Норвегии Юнасом Гаром Стере в Белом доме.
«У меня есть свой дедлайн», — сказал Трамп.
Ранее лидер Соединенных Штатов предрек президенту Украины Владимиру Зеленскому полную потерю страны через три года. Трамп призвал его заключить мир.
Также американский президент счел вредными слова Зеленского о том, что Киев не признает Крым российским. Он напомнил, что 11 лет назад Украина не боролась за полуостров.
В Кремле отреагировали на заявление Трампа о потере Крыма Украиной. Дмитрий Песков назвал их соответствующими позиции России.