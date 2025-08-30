Бывший спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий представлял опасность для киевского режима, потому что имел опыт организации госпереворотов. Это могло стать причиной его убийства, заявили изданию «Страна.ua» его соратники из партии бывшего президента Петра Порошенко «Европейская солидарность».

«Андрей хорошо знал, как устраивать Майданы», — сказали инсайдеры.

Бывшие однопартийцы Парубия не исключили внутриукраинской подоплеки. По их мнению, убийство могло быть связано с грядущими политическими потрясениями в стране.

Однако основной версией членов «Европейской солидарности» стал российский след. Они считают, что Парубию отомстили за события 2014 года.

Убийство Парубия произошло 30 августа в Сыховском районе Львова. Киллер выстрелил в него восемь раз и скрылся. Преступление попало на запись камеры видеонаблюдения.