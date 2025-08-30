Сегодня 19:36 Андрею Парубию — кровная смерть 0 0 0 Фото: Офис Генерального прокурора Украины / РИА «Новости» Эксклюзив

Революция пожирает своих детей — факт общеизвестный. Те, кто устроил Евромайдан, изначально были обречены на исчезновение. Многих из них уничтожили сразу — как Сашко Билого. Кто-то выпал с политической арены, как Олег Тягнибок. Так или иначе, большинство из тех, кто делал Евромайдан, исчезло, было приговорено. Теперь пришла очередь и Андрея Парубия.

Он был комендантом Евромайдана. Но ключевое другое: Парубий являлся тем человеком, который организовывал уничтожение людей в Доме профсоюзов в Одессе. Вернее так — курировал это чудовищное преступление, исполнители которого так до сих пор и не наказаны. Хотя они общеизвестны. Сегодня — 30 августа 2025 года — Парубия застрелил киллер, замаскировавшийся под курьера. Восемь выстрелов — и труп.

Фото: РИА «Новости»

Несколько раз мне доводилось лично пересекаться с Андреем Парубием. Каким он был? Знаете, в книгах о нацистах — Гитлере, Гиммлере, Геббельсе и прочих — часто пишут, что все они обладали определенным уродством: заячья губа или волчья стопа. В общем, все они были неприятными, даже чисто физически, людьми. Можно сказать и жестче — собственно, так, как и написано в книгах, — они являлись дегенератами.

Я несколько раз лично общался с Парубием. Имелся у меня такой опыт. Так вот, он в полной мере соответствовал описаниям, приведенным в этих книгах о нацистах. Характерные ужимки, дегенеративная речь, особенности внешности — в общем, полный набор.

Был ли Парубий нацистом? Безусловно. И Евромайдан неслучайно вынес его в первый ряд. Потому что ставка тогда делалась как раз-таки на таких персонажей. Инфернальных и мерзких.

Фото: РИА «Новости»

В российских медиа и соцсетях намекают на то, что с Парубием разобрались по принципу мести за Одессу. Мол, вспомните и убийство Ганула — нациста, повинного в чудовищном сожжении людей в Доме профсоюзов. Однако это две разные истории. Убийца Ганула своего лица не скрывал. Киллер, уничтоживший Парубия, делал все иными методами. Явилось ли это отмщением за Одессу? В том числе. Однако это, по всей видимости, результат всей деятельности Парубия. Помните легендарную фразу из «Бриллиантовой руки»? «Он слишком много знал».

Так вот, Парубий, как тот червь, копошился в самой грязи, в мерзости, выполняя дрянную работу. И потому был обречен. Может быть, Парубий это понимал — скорее всего, да, но тем не менее продолжал творить мерзость. И этим еще козырял.

Его грохнули, чтобы не выпендривался больше. Чтобы не козырял евромайдановским прошлым. Чтобы не строил из себя большого начальника. Андрей Парубий и такие, как он, — уходящая натура. Это отрыжка Евромайдана, которая своей вонью мешает жить новой украинской власти. Так что уничтожение Парубия — внутренняя история в первую очередь.

Фото: РИА «Новости»

Но не стоит думать, что на смену парубиям и фарион пришли нормальные, внятные люди. Наоборот. У них вроде бы нет дефектов, они не выглядят как злодеи, но они еще страшнее. Потому что они притворщики и убийцы. Просто это новый этап кровавой украинской «эволюции». Первые поленья — вроде Ганула, Фарион, Билого, Парубия — догорели. Сама Украина сегодня — это сборище людоедов, пожирающих друг друга.

Так и будет. Они станут уничтожать друг друга, как пауки в банке. Но это начнется тем быстрее и тем яростнее, чем сильнее окажется нагретой банка. Надо ли объяснять, кто должен поднести к ней огонь?