Момент убийства Андрея Парубия попал на камеру

На видео вероятная жертва киллера шла по улице, когда за ней направился предполагаемый убийца с желтой сумкой в одной руке и с огнестрельным оружием — в другой.

Спустя несколько секунд неизвестный, видимо, настиг Парубия и выстрелил.

Гибель политика уже подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. О произошедшем ему доложили глава МВД страны Игорь Клименко и генпрокурор Руслан Кравченко.

По предварительным данным, в экс-спикера Рады стреляли восемь раз. Парубий умер на месте от полученных ран.