Момент убийства Андрея Парубия попал на камеру
Камеры видеонаблюдения сняли, предположительно, момент убийства бывшего спикера Верховной рады Украины Андрея Парубия во Львове. Кадры опубликовал Telegram-канал «Политика страны».
На видео вероятная жертва киллера шла по улице, когда за ней направился предполагаемый убийца с желтой сумкой в одной руке и с огнестрельным оружием — в другой.
Спустя несколько секунд неизвестный, видимо, настиг Парубия и выстрелил.
Гибель политика уже подтвердил президент Украины Владимир Зеленский. О произошедшем ему доложили глава МВД страны Игорь Клименко и генпрокурор Руслан Кравченко.
По предварительным данным, в экс-спикера Рады стреляли восемь раз. Парубий умер на месте от полученных ран.