Сальдо связал убийство Парубия с конфликтом националистов на Украине

Убийство бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия показывает, как разлагается украинская политическая система и конфликтуют старые националисты с новыми. Об этом РИА «Новости» заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

Он отметил, что украинские радикальные круги давно ведут борьбу за власть, влияние и деньги и этот конфликт стал все чаще выходить на поверхность.

«Старые националисты типа Парубия и экс-президента Украины Петра Порошенко и <…> новые ультрарадикалы ненавидят друг друга», — сказал глава региона.

По словам Сальдо, истоки произошедшего кроются в самой украинской националистической среде. Он предположил, что следствие на Украине будет политически ангажированным.

Киллер застрелил Андрея Парубия во Львове в субботу. Политик умер до приезда скорой помощи. Нападавший скрылся, сейчас его разыскивают.