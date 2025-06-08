Журналистка из Европы назвала преступлением отказ Украины вернуть тела солдат
Журналистка Соня ван ден Энде осудила Украину за отказ принять тела военных
Независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде осмотрела рефрижератор с телами солдат ВСУ и выразила осуждение отказу украинской стороны принять их. Об этом она сказала в интервью РИА «Новости».
Журналистка назвала действия украинских властей преступлением.
«Как можно так поступать с семьями?» — возмутилась она.
Ван ден Энде заявила, что вместе с европейскими коллегами старается донести реальное положение вещей до западной аудитории. Она отметила, что в Нидерландах все чаще звучат вопросы о поддержке киевского режима.
«Я знаю много СМИ, которые покажут кадры с рефрижераторами. И скажут, что Украина не хочет их принимать», — подчеркнула она.
В беседе с РЕН ТВ Соня ван ден Энде заявила, что у Украины нет средств на выплаты семьям погибших бойцов ВСУ. Журналистка подчеркнула, что украинские власти сами наносят вред своему народу. Она отметила, что следит за развитием событий в Донбассе с 2022 года.
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян также предположила, что киевский режим отказался забирать у России тела военнослужащих ВСУ, потому что не хочет тратиться на компенсации.
Ранее представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Россия ждет официального подтверждения от Украины о передаче тел.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал список бойцов ВСУ, от которых отказался Киев.