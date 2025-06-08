Независимая журналистка из Нидерландов Соня ван ден Энде осмотрела рефрижератор с телами солдат ВСУ и выразила осуждение отказу украинской стороны принять их. Об этом она сказала в интервью РИА «Новости» .

Журналистка назвала действия украинских властей преступлением.

«Как можно так поступать с семьями?» — возмутилась она.

Ван ден Энде заявила, что вместе с европейскими коллегами старается донести реальное положение вещей до западной аудитории. Она отметила, что в Нидерландах все чаще звучат вопросы о поддержке киевского режима.

«Я знаю много СМИ, которые покажут кадры с рефрижераторами. И скажут, что Украина не хочет их принимать», — подчеркнула она.

В беседе с РЕН ТВ Соня ван ден Энде заявила, что у Украины нет средств на выплаты семьям погибших бойцов ВСУ. Журналистка подчеркнула, что украинские власти сами наносят вред своему народу. Она отметила, что следит за развитием событий в Донбассе с 2022 года.

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян также предположила, что киевский режим отказался забирать у России тела военнослужащих ВСУ, потому что не хочет тратиться на компенсации.

Ранее представитель российской переговорной группы генерал-лейтенант Александр Зорин заявил, что Россия ждет официального подтверждения от Украины о передаче тел.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал список бойцов ВСУ, от которых отказался Киев.