Жителям Днепропетровска стоит готовиться к графикам включения света. Об этом сообщил мэр города Борис Филатов*, его слова привело издание «Страна.ua».

«Нам нужно готовиться не к графикам отключений, а к графикам включений электроэнергии», — заявил он.

Мэр объяснил это ростом энергопотребления во время отопительного сезона.

Накануне офицер украинской армии Кирилл Сазонов призвал жителей страны, недовольных отключениями электроэнергии, идти служить.

Глава евродипломатии Жозеп Боррель недавно указывал, что на Украине уничтожили 70% энергетических мощностей.

Чешский аналитик Андриан Прокип предрек Украине самую тяжелую зиму с начала конфликта. По его оценкам, отключения света могут длиться от 12 до 18 часов в сутки.

* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга.