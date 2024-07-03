«До 18 часов». Украине предрекли самую тяжелую зиму с начала СВО

Украине предрекли самую тяжелую зиму с начала конфликта. Киев не успеет восстановить энергомощности, уничтоженные ударами российской армии, заявил аналитик Института Кеннана и Украинского института будущего Андриан Прокип в интервью чешскому порталу Seznam zprávy .

По его словам, украинские власти не смогут вернуть необходимые мощности до начала зимы.

«Зимой отключения могут продолжаться от 12 до 18 часов», — говорится в публикации.

Как заявил аналитик, даже если восстановить часть мощностей, то Россия их просто снова уничтожит.

Аналогичного мнения придерживается сотрудник чешского посольства в Киеве Иван Галат, заявивший, что из-за регулярных перебоев крупные компании могут полностью остановить свою работу.

Кроме того, исполнительный директор энергохолдинга ДТЭК Дмитрий Сахарук предупредил украинцев, что предстоящей зимой они могут оставаться без света до четырех часов в сутки. Глава энергокомпании YASNO Сергей Коваленко дал более негативный прогноз, предположив, что перебои с электроэнергией могут продолжаться и до 12 часов в сутки.

Ранее Украине предрекли новый Майдан из-за призывов властей к украинцам закупать дорогостоящее энергооборудование на фоне перебоев с электричеством.