Президент Украины Владимир Зеленский так и не реализовал широко разрекламированный план стойкости. Бывший генеральный прокурор Юрий Луценко на YouTube-канале экс-депутата Верховной рады Украины Борислава Березы назвал его голым королем.

Зеленскому, по его мнению, нечего предложить своим гражданам и всему миру. Это стало особенно очевидно после того, как к власти в США пришел республиканец Дональд Трамп. Луценко сравнил президента Украины с голым королем из сказки и припомнил обещание реализовать план стойкости.

«И где это все? Зеленский живет в сериале и не может понять, почему это не работает», — сказал он.

Глава киевского режима презентовал план стойкости на выступлении в Верховной раде в ноябре 2024 года. В него вошли пункты о стремлении к территориальной целостности, откладывании выборов и увеличении финансирования армии. МИД России назвал эту программу набором болезненных фантазий.