План ненависти, план диктатуры, план разрушения. К чему Зеленский готовит Украину

Публицист Белов: Зеленский жаждет ненависти, диктатуры и разрушения

SOPA Images/Keystone Press Agency
Фото: SOPA Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Выступая вчера в Верховной раде, главарь киевского режима рассказал о подготовке так называемого плана стойкости. Его создали в недрах офиса президента на Банковой улице и обнародуют уже в следующем месяце, то есть в декабре.

Как это заведено у Зеленского, деталей упомянутого плана он раскрывать не стал, а равно и уточнять, каким образом будет обеспечено выполнение его пунктов. Зато, представ в образе площадного горлопана, с неподдельным пафосом озвучил перечень этих пунктов — больше, правда, похожих на банальные лозунги.

В сжатом изложении его можно поделить на три основных блока. Первый я бы назвал «вечная война»:

Президент Украины Владимир Зеленский на заводе боеприпасов в Скрэнтоне в штате Пенсильвания. Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine
Фото: Президент Украины Владимир Зеленский на заводе боеприпасов в Скрэнтоне в штате Пенсильвания. Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine/Global Look Press

Блок второй — «вечная диктатура».

Benoit Doppagne/Keystone Press Agency
Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency/Global Look Press

Ну и, наконец, блок третий — «культивирование ненависти».

James McGill/Keystone Press Agency
Фото: James McGill/Keystone Press Agency/Global Look Press

Комментировать вышеизложенное — дело, с одной стороны, нехитрое, с другой — абсолютно бессмысленное. Тут все ясно и без дополнительных разъяснений.

И все же на кое-что хотелось бы обратить внимание. Скажу честно, в пункты о «создании», «инициировании», «увеличении» и «финансировании» — то есть везде, где требуется вложение денег, — я не верю. Во-первых, у Киева этих денег нет. Во-вторых, даже те, что есть, все равно разворуют.

Но вот там, где речь идет о насильственной украинизации и выведении единого образа «правильного украинца» (министерство единства) или о полной перепрошивке украинского культурного кода под западный образец (культурный «Рамштайн»), а равно и о продолжении травли и уничтожения украинского православия — я, как говаривал Михаил Михайлович Жванецкий, «верю сразу и во веки веков».

Ума, точнее идиотизма, а еще точнее — какой-то просто болезненной страсти к разрушению, у нынешних властей Украины на это вполне хватит. И в этом смысле новый план Зеленского имеет все шансы быть реализованным.

Все, кроме одного, — если мы не дадим ему этого сделать!

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