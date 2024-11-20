План ненависти, план диктатуры, план разрушения. К чему Зеленский готовит Украину
Публицист Белов: Зеленский жаждет ненависти, диктатуры и разрушения
Выступая вчера в Верховной раде, главарь киевского режима рассказал о подготовке так называемого плана стойкости. Его создали в недрах офиса президента на Банковой улице и обнародуют уже в следующем месяце, то есть в декабре.
Как это заведено у Зеленского, деталей упомянутого плана он раскрывать не стал, а равно и уточнять, каким образом будет обеспечено выполнение его пунктов. Зато, представ в образе площадного горлопана, с неподдельным пафосом озвучил перечень этих пунктов — больше, правда, похожих на банальные лозунги.
В сжатом изложении его можно поделить на три основных блока. Первый я бы назвал «вечная война»:
- Украина никогда не откажется от прав на утраченную территорию;
- вместо законодательного снижения мобилизационного возраста будет «добровольный» (читай: добровольно-принудительный) набор в армию тех, кто этого возраст не достиг;
- финансирование ВСУ и украинского ВПК будет увеличено, поставлена цель в 2025 году сделать три тысячи крылатых ракет (я даже могу примерно сказать, на заводах каких именно западных стран будут делать эти «украинские» ракеты);
Блок второй — «вечная диктатура».
- выборов на Украине до конца военного конфликта не будет;
- примут закон о множественном гражданстве (что позволит власть имущим и/или состоятельным людям с еще большей легкостью уклоняться от участия в боевых действиях, а заодно привлекать к управлению страной еще больше иностранцев);
- до конца года будут заполнены все вакансии украинских послов и будут замены по странам G7;
Ну и, наконец, блок третий — «культивирование ненависти».
- создание «культурного Рамштайна», что бы это ни значило;
- создание Министерства единства Украины;
- создание кафедр украинистики в иностранных университетах;
- «время московской Церкви закончилось» (прямо так он и сказал).
Комментировать вышеизложенное — дело, с одной стороны, нехитрое, с другой — абсолютно бессмысленное. Тут все ясно и без дополнительных разъяснений.
И все же на кое-что хотелось бы обратить внимание. Скажу честно, в пункты о «создании», «инициировании», «увеличении» и «финансировании» — то есть везде, где требуется вложение денег, — я не верю. Во-первых, у Киева этих денег нет. Во-вторых, даже те, что есть, все равно разворуют.
Но вот там, где речь идет о насильственной украинизации и выведении единого образа «правильного украинца» (министерство единства) или о полной перепрошивке украинского культурного кода под западный образец (культурный «Рамштайн»), а равно и о продолжении травли и уничтожения украинского православия — я, как говаривал Михаил Михайлович Жванецкий, «верю сразу и во веки веков».
Ума, точнее идиотизма, а еще точнее — какой-то просто болезненной страсти к разрушению, у нынешних властей Украины на это вполне хватит. И в этом смысле новый план Зеленского имеет все шансы быть реализованным.
Все, кроме одного, — если мы не дадим ему этого сделать!