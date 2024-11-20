План ненависти, план диктатуры, план разрушения. К чему Зеленский готовит Украину

Выступая вчера в Верховной раде, главарь киевского режима рассказал о подготовке так называемого плана стойкости. Его создали в недрах офиса президента на Банковой улице и обнародуют уже в следующем месяце, то есть в декабре.

Как это заведено у Зеленского, деталей упомянутого плана он раскрывать не стал, а равно и уточнять, каким образом будет обеспечено выполнение его пунктов. Зато, представ в образе площадного горлопана, с неподдельным пафосом озвучил перечень этих пунктов — больше, правда, похожих на банальные лозунги. В сжатом изложении его можно поделить на три основных блока. Первый я бы назвал «вечная война»: Украина никогда не откажется от прав на утраченную территорию;

вместо законодательного снижения мобилизационного возраста будет «добровольный» (читай: добровольно-принудительный) набор в армию тех, кто этого возраст не достиг;

финансирование ВСУ и украинского ВПК будет увеличено, поставлена цель в 2025 году сделать три тысячи крылатых ракет (я даже могу примерно сказать, на заводах каких именно западных стран будут делать эти «украинские» ракеты);

Фото: Президент Украины Владимир Зеленский на заводе боеприпасов в Скрэнтоне в штате Пенсильвания. Presidential Office of Ukraine/ThePresidentialOfficeUkraine / Global Look Press

Блок второй — «вечная диктатура». выборов на Украине до конца военного конфликта не будет;

примут закон о множественном гражданстве (что позволит власть имущим и/или состоятельным людям с еще большей легкостью уклоняться от участия в боевых действиях, а заодно привлекать к управлению страной еще больше иностранцев);

до конца года будут заполнены все вакансии украинских послов и будут замены по странам G7;

Фото: Benoit Doppagne/Keystone Press Agency / Global Look Press

Ну и, наконец, блок третий — «культивирование ненависти». создание «культурного Рамштайна», что бы это ни значило;

создание Министерства единства Украины;

создание кафедр украинистики в иностранных университетах;

«время московской Церкви закончилось» (прямо так он и сказал).

Фото: James McGill/Keystone Press Agency / Global Look Press

Комментировать вышеизложенное — дело, с одной стороны, нехитрое, с другой — абсолютно бессмысленное. Тут все ясно и без дополнительных разъяснений. И все же на кое-что хотелось бы обратить внимание. Скажу честно, в пункты о «создании», «инициировании», «увеличении» и «финансировании» — то есть везде, где требуется вложение денег, — я не верю. Во-первых, у Киева этих денег нет. Во-вторых, даже те, что есть, все равно разворуют.

Но вот там, где речь идет о насильственной украинизации и выведении единого образа «правильного украинца» (министерство единства) или о полной перепрошивке украинского культурного кода под западный образец (культурный «Рамштайн»), а равно и о продолжении травли и уничтожения украинского православия — я, как говаривал Михаил Михайлович Жванецкий, «верю сразу и во веки веков».

Ума, точнее идиотизма, а еще точнее — какой-то просто болезненной страсти к разрушению, у нынешних властей Украины на это вполне хватит. И в этом смысле новый план Зеленского имеет все шансы быть реализованным. Все, кроме одного, — если мы не дадим ему этого сделать!