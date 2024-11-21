«Очередной набор болезненных фантазий». В МИД оценили новый план Зеленского

Так называемый план стойкости Владимира Зеленского — лишь очередной набор болезненных фантазий, чтобы подольше сохранить власть. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова на брифинге .

"Мало кто понимает, о чем идет речь, но все понимают одно: что это очередной набор болезненных фантазий с целью обеспечить самосохранение во власти", - подчеркнула Захарова.

Также она называла план, который Зеленский планирует представить в декабре, прожектом.

Накануне глава киевского режима в интервью Fox News признал невозможность вернуть Крым или вернуться на границы 1991 года силовым путем. Он добавил, что собственного производства Украине не хватит, чтобы выжить, поэтому страна проиграет, если США сократят военную и финансовую поддержку.