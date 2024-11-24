Разработавшему «план стойкости» для страны президенту Украины Владимиру Зеленскому вместо этой бесполезной работы следовало бы создать личный — из одного пункта. Об этом в Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Он подчеркнул, что план стойкости Зеленского должен состоять из пункта: «Меньше нюхать и быть ближе к реалиям».

«Зеленая бандеровская футболка провозгласила в своей Раде „план стойкости“ из десяти пунктов. На самом деле, ей нужен личный „план стійкості“ из одного пункта: меньше нюхать и быть ближе к реалиям», — написал Медведев.

Политик добавил, что, пока Зеленский придумывает планы, депутаты Верховной рады уже собрали чемоданы, понимая: события развиваются не в их пользу.

Официальный представитель министерства иностранных дел Мария Захарова назвала «план стойкости» Зеленского очередным набором больных фантазий, которыми он пользуется, чтобы сохранить власть. Дипломат подчеркнула, что мало кто может разобрать, какие прожекты выдает украинский лидер.