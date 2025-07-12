Жители Днепропетровской области срочно избавляются от жилья

В Днепропетровской области увеличилось число объявлений о срочной продаже жилья по сниженной цене. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По его данным, местные жители стремятся сбыть недвижимость на фоне продвижения российской армии в зоне спецоперации.

В Кривом Роге двухкомнатную квартиру в среднем продают за 565 тысяч рублей, а однушку в Каменском — за 527 тысяч рублей. В Широком двушка обойдется в 315 тысяч рублей, при этом владелец также предлагает обменять жилье на автомобиль.

На многих объявлениях стоит пометка о срочной продаже. По словам местных риэлторов, процесс покупки квартиры занимает до восьми дней.

Также в Днепропетровской области повысилось число объявлений от клининговых компаний. Фирмы предлагают вывезти из квартир мусор и привести жилье в порядок перед заселением.

Ранее ВС России освободили населенный пункт Толстой в Донецкой Народной Республике. Село располагается неподалеку от границы с Днепропетровской областью, к северу от Поддубного.