Команда президента Украины Владимира Зеленского выбрала тактику задабривания в отношении избранного президента США Дональда Трампа, чтобы склонить его на свою сторону. Об этом в беседе с британской газетой Times заявил народный депутат Украины Александр Мережко.

«Вот уже несколько недель доверенные лица Зеленского отправляются в Вашингтон, где обхаживают и всячески уговаривают приближенных Трампа», — отметил политик.

В настоящее время со стороны Трампа пока не было никаких намеков на возможные варианты урегулирования конфликта на Украине. Авторы статьи напомнили, что инаугурация американского президента состоится в январе.

По словам Мережко, у Трампа плохие ассоциации с Украиной, поэтому киевский режим должен попытаться изменить его отношение.

Среди сторонников Зеленского все чаще стали звучать предположения, что урегулирование украинского конфликта начнется после официального вступления Дональда Трампа на пост президента США. Предполагается, что для принуждения к миру он начнет давить на власти Украины.