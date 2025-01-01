На Украине назвали дату начала урегулирования конфликта с Россией

Процесс урегулирования украинского конфликта начнется после официального вступления Дональда Трампа на пост президента США. Об этом бывший полковник Службы безопасности Украины Олег Стариков заявил в интервью YouTube-каналу Politeka.

«Политическая часть разрешения российско-украинского конфликта начнется 20 января, после инаугурации», — предположил он.

По словам экс-полковника СБУ, для принуждения к миру США могут начать давить на руководство Украины, используя финансовые и политические инструменты. Речь идет об ограничении помощи и выделении ресурсов, без которых украинская армия не сможет продолжать вести боевые действия.

Стариков также отметил, что Трамп решительно настроен положить конец конфликту.

В новогоднем обращении к народу украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что избранный президент США Дональд Трамп имеет возможность добиться мирного разрешения конфликта между Украиной и Россией.