Трамп собрал на инаугурацию рекордные 200 млн долларов

NYT: Трамп после победы на выборах получил от спонсоров более 200 млн долларов

Свыше 200 миллионов долларов собрали в виде пожертвований от спонсоров после победы Дональда Трампа на выборах в 2024 году. Об этом сообщила газета The New York Times.

Источники газеты рассказали, что все собранные средства вложат в организацию инаугурации президента. Также часть денег потратят на политическую деятельность и президентскую библиотеку.

Пожертвования поступили от компаний Amazon, Pfizer, OpenAI и организаций, связанных с криптовалютами. Авторы статьи добавили, что превышающие миллион долларов пожертвования дают особые привилегии на мероприятиях, связанных с инаугурацией. Среди них, например, обед в узком кругу с Трампом.

На инаугурацию Трампа выделили более 150 миллионов долларов, что значительно превысило 107 миллионов, собранных в 2017 году для аналогичной церемонии.

Инаугурация Дональда Трампа состоится 20 января, он возглавит США во второй раз. Ранее избранный президент обещал отменить многие решение Джо Байдена.